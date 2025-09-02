Эксперт Джерачи: саммит ШОС подчеркнул изоляцию ЕС

По словам бывшего замминистра экономического развития Италии, результат встречи превзошел ожидания, особенно среди тех европейских экспертов и СМИ, которые продолжают говорить об "изолированной" России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прошедший в Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показал, насколько изолирован Евросоюз, а не Россия. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал экономист, бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

"Результат оказался весьма позитивным и превзошел ожидания, особенно среди тех европейских экспертов и СМИ, которые продолжают говорить об "изолированной" России. Визит президента России Владимира Путина в Китай и кадры, увиденные нами, - с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьером Индии Нарендрой Моди - все говорит об обратном: изолирована не Россия, а ЕС, который теперь изолирован даже от своего союзника - США", - сказал он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.