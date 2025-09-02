Замглавы ВГА Евгений Лисняк сообщил, что в Харькове фиксируется рост числа преступлений, связанных с боевиками нацбатальонов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Киевский режим направил в Харьковскую область националистические подразделения, в частности боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ), чтобы выиграть 3-4 дня для перегруппировки Вооруженных сил Украины при продвижении российской армии. Об этом на брифинге сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"[Владимир] Зеленский направляет на наиболее напряженные участки фронта ультраправые националистические подразделения. Расчет заключается в том, чтобы ценой их усилий выиграть 3-4 дня для перегруппировки и сдержать продвижение ВС РФ. Такое решение позволяет одновременно решить две задачи: сократить число неугодных националистически настроенных бойцов и продемонстрировать Западу важность возобновления финансовой помощи для сдерживания мирных инициатив", - сказал Лисняк.

Он уточнил, что в Харьковской области наблюдается активизация боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и подразделения "Кракен" (террористическая организация, запрещена в России) ГУР Минобороны Украины, а также аффилированных с ними подразделений.

Замглавы ВГА сообщил, что в Харькове фиксируется рост числа преступлений, связанных с боевиками нацбатальонов. Установлено, что члены данных группировок занимаются вымогательством, рэкетом и совершают акты насилия в отношении мирных жителей. Количество подобных инцидентов только растет.

"Члены данных группировок демонстрируют радикальные националистические взгляды, открыто считая жителей Харькова "второсортными" украинцами. При совершении противоправных действий они используют идеологическое обоснование своих деяний, аргументируя их тем, что харьковчане являются коллаборационистами, в то время как они сами представляют себя "истинными" патриотами Украины", - отметил он.