Лидер КНДР сказал, что рад посетить Китай снова спустя шесть лет

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНДР заявило, что председатель государственных дел Ким Чен Ын прибыл в Пекин около 16:00 по местному времени (11:00 мск). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ына в столице КНР встречали член президиума политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член секретариата ЦК партии, руководитель канцелярии Цай Ци, член политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн.

Лидер КНДР сказал, что рад посетить Китай снова спустя шесть лет, и поблагодарил китайские власти за гостеприимство.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что поезд, на котором, по оценкам, должен был находиться лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в окрестности одного из железнодорожных вокзалов Пекина. Национальная разведывательная служба Республики Корея информировала, что, по ее данным, после прибытия Ким Чен Ын приступит к программе визита.