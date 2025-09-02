Yonhap: дочь Ким Чен Ына сопровождает его в поездке в Китай

Ким Чжу Э впервые отправилась с отцом в КНР, отметило агентство

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э сопровождает отца в его поездке в Китай. Об этом свидетельствует фотография Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на которую обратило внимание южнокорейское агентство Yonhap.

На кадре китайские власти встречают прибывших на поезде. Yonhap отмечает, что дочь Ким Чен Ына впервые сопровождает его в поездке в Китай.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын на своем поезде прибыл в Пекин около 16:00 по местному времени (11:00 мск).

