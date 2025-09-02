На Украине подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ

Инициатором выступила Госслужба по этнополитике и свободе совести

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) подала иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом сообщил на брифинге глава ГСУЭСС Виктор Еленский.

"ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица", - сообщает пресс-служба ГСУЭСС по итогам брифинга Еленского в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"[После отказа УПЦ выполнить требования] было принято решение, что УПЦ не должна считаться частью украинской религиозной жизни, и о подаче заявления в суд. Эти шаги были предприняты <...>. Иск был подан в минувшую пятницу (29 августа - прим. ТАСС) в Высший административный суд Украины", - сказал он.

20 августа Еленский заявил, что если УПЦ не выполнит предписание, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск в суд о прекращении ее деятельности. Ведомство требовало предоставить решение "высших органов церковной власти и управления" УПЦ о выходе из структуры РПЦ, а также об "утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ". Кроме этого, ГСУЭСС требовала представить документы "об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ".

27 августа Госэтнополитики признало УПЦ аффилированной с РПЦ. Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", УПЦ через 60 дней досрочно лишится права на пользование государственным и коммунальным имуществом.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации ГСУЭСС, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ. В соответствии с ним с 24 мая этого года власти получили право инициировать процесс окончательного запрета религиозных организаций УПЦ через суд.

С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. В соответствии со вступившим в силу законом, ГСУЭСС имеет право обращаться в суд с иском о запрете деятельности религиозных организаций, которые экспертиза сочтет связанными с РПЦ. Как отмечали в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.