При выполнении условия Великобритания, Германия и Франция отложат восстановление санкций СБ ООН

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) заявили Ирану о готовности отложить восстановление антииранских санкций СБ ООН, если исламская республика согласится на прямые переговоры с США. Об этом сообщила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

"Условие европейцев о прямых переговорах Ирана с США для продления действия моратория на snapback очень странное. У трех европейских стран сегодня есть условие, которое мы считаем незаконным. Они хотят, чтобы мы напрямую вели переговоры со страной, которая сама вышла из договора (имеется в виду Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в 2015 году между Ираном и группой международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции - прим. ТАСС)", - сказала она во время брифинга.

Как отметила Мохаджерани, Иран будет принимать решение о продолжении переговоров с США, исходя из собственных интересов, а европейские страны, по ее мнению, все меньше думают о своем благополучии и предпочитают проецировать все свои проблемы на других.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.