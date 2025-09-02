Фицо 5 сентября поделится с Зеленским своими выводами из разговора с Путиным

Премьер Словакии заявил, что после официальной части встречи почти час "с глазу на глаз" говорил с президентом РФ, при этом обсуждалась главным образом ситуация на Украине

БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на предстоящей в пятницу встрече с Владимиром Зеленским поделится с ним своими выводами о перспективах завершения конфликта на Украине, которые сделал в ходе сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого военного конфликта [на Украине]. Из этого важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому", - написал Фицо в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер Словакии заявил, что после официальной части встречи почти час "с глазу на глаз" говорил с президентом РФ, при этом обсуждалась главным образом ситуация на Украине.

Фицо также сообщил, что "имел возможность отдельно поговорить с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым".

Встреча Фицо с Зеленским, как сообщил словацкий премьер ранее, состоится в пятницу в восточной части Словакии.

Словацкие СМИ сообщили, что большинство граждан Словакии положительно оценили состоявшиеся в Пекине переговоры Фицо и Путина. Так, согласно итогам экспресс-опроса, проведенного телеканалом ТА-3, почти 80% его участников считают необходимым, чтобы республика развивала диалог со всеми мировыми державами.