Times: Трамп может обвинить Европу в срыве его мирной инициативы по Украине

По данным газеты, у президента США, возможно, "не осталось идей для продвижения мирного процесса"

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может возложить вину на европейские страны за воспрепятствование его мирным инициативам по украинскому урегулированию. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Трамп "возлагает вину на европейцев" за то, что они подталкивают Киев к попытке добиться более выгодных для него условий мира на Украине, а представители США, скорее всего, не примут участие во встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября.

Газета также предполагает, что у главы Белого дома, возможно, "не осталось идей для продвижения мирного процесса", в том числе из-за отсутствия встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, которую он рассматривал "в качестве следующего шага".

Как ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источники, сотрудники вашингтонской администрации подозревают, что ряд лидеров европейских стран тайно препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине. По его сведениям, США также "призывают Европу ввести санкции против России, включающие полное прекращение закупок нефти и газа и вторичные пошлины в отношении Индии и Китая".