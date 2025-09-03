Порошенко призвал запретить Telegram на Украине

Свое требование бывший президент обосновал тем, что якобы через этот мессенджер организовали убийство экс-спикера украинского парламента Андрея Парубия

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал немедленно запретить на Украине мессенджер Telegram.

Свое требование он обосновал тем, что якобы через этот мессенджер было организовано убийство экс-спикера украинского парламента и бывшего секретаря Совбеза Андрея Парубия, который, по данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане", а также, вероятно, был причастен к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

"Правоохранительные органы сообщили, что убийство было организовано через сеть в Telegram. <...> Это дело чести для нас <...> - запретить Telegram на Украине уже сейчас", - заявил Порошенко, выступая на заседании Рады. Он утверждает, что через Telegram якобы "создается сеть террористических действий против Украины".

Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запрета соцсетей и мессенджеров, в частности Telegram. 25 марта 2024 года в Верховную раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. Документ включает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов, а также требование о появлении на Украине полномочного представителя мессенджера для коммуникаций с органами государственной власти.

При этом, как показывают исследования, Telegram продолжает оставаться для жителей Украины основным источником получения информации.