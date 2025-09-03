Великобритания расширила санкции против России

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций. Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством Соединенного Королевства.
ТАСС собрал список подпавших под рестрикции.
Физические лица
- Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;
- Руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров;
- Командир полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев;
- Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова;
- Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
Организации
- Движение первых;
- "Волонтеры Победы";
- Фонд имени Ахмата Кадырова.