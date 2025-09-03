3 сентября, 12:27,
обновлено 3 сентября, 12:42
Санкции в отношении России

Великобритания расширила санкции против России

Лондон.
Лондон
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Список увеличился на 11 позиций

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций. Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством Соединенного Королевства.

ТАСС собрал список подпавших под рестрикции.

Физические лица

  • Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;
  • Руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров;
  • Командир полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев;
  • Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова;
  • Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Организации

  • Движение первых;
  • "Волонтеры Победы";
  • Фонд имени Ахмата Кадырова.
 
