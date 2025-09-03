Великобритания расширила санкции против России

Список увеличился на 11 позиций

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций. Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством Соединенного Королевства.

ТАСС собрал список подпавших под рестрикции.

Физические лица

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;

Руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров;

Командир полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев;

Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова;

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Организации