За пару недель выяснится, насколько они хорошие, указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает в течение одной-двух недель выяснить, насколько у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймем, насколько они хорошие", - заявил Трамп, комментируя по просьбе журналистов военный парад в Пекине с участием лидеров России, Китая и КНДР. Американский лидер не стал конкретизировать свои высказывания. При этом он также упомянул о своей публикации в социальной сети Truth Social, в которой утверждал, что руководители России, Китая и КНДР готовят заговор против США.

В связи с этим Трамп подтвердил, что смотрел трансляцию торжеств в Пекине. "Я счел, что это была очень красивая церемония. Я счел, что она производила очень глубокое впечатление. Но я понимал причину, по которой они это проводили. И они надеялись, что я смотрел. И я смотрел", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы репортеров в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Кроме того, американский президент выразил мнение, что руководство КНР недостаточно высоко оценило помощь со стороны Соединенных Штатов, оказанную в годы Второй мировой войны для борьбы с милитаристской Японией. "Возможно, я не прав. Надеюсь, что не прав. Но, мне кажется, не была признана роль Америки в оказании Китаю помощи с обретением свободы. Однако, возможно, это был просто трюк", - заявил Трамп. "Я был очень удивлен. Я смотрел прошлым вечером выступление [председателя КНР]. Президент Си (председатель Си Цзиньпин - прим. ТАСС) является моим другом", - отметил хозяин Белого дома. "И я считал, что США следовало упомянуть в этой речи прошлым вечером, поскольку мы очень помогли Китаю", - считает Трамп.

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали Си Цзиньпин, Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.