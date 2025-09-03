Президент США отметил, что планирует определиться с дальнейшими шагами, касающимися РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным и определиться с дальнейшими шагами, касающимися РФ и Украины.

"Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что США ранее "приняли очень решительные меры" в контексте урегулирования на Украине.

"Я буду говорить с ним [Путиным] в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит", - добавил американский лидер. "Я хочу, чтобы все это прекратилось", - подчеркнул он, говоря об украинском конфликте. "Я думаю, что решение будет хорошим", - заверил Трамп.

"Мы прекратили предоставлять деньги [Украине]. Мы направляем вооружения [другим странам] НАТО, они в полной мере платят", - добавил американский лидер. Говоря о поддержке Вашингтоном Киева, он подчеркнул: "[46-й президент США Джо] Байден так глупо потратил $350 млрд. Это одна из причин того, что все это началось". Трамп назвал действия Байдена "важной причиной начала" конфликта.

Как заявил 27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно политико-дипломатическими средствами". "Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины", - добавил он.