Пхеньян считает это "братским долгом" и намерен придерживаться межгосударственного договора с Москвой, отметил лидер республики

СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян поддержит Москву в защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Встреча состоялась 3 сентября на полях торжественных мероприятий в Китае. "Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России по защите суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", - информировало агентство.

Председатель государственных дел КНДР ранее заявил, что Пхеньян считает помощь Москве братским долгом. "Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для этого", - отметил он.

Между РФ и КНДР с 2024 года действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает в том числе и взаимную оборону. Военнослужащие КНДР, верные союзническому долгу, принимали участие в освобождении отдельных районов Курской области от вторгшихся в них украинских формирований. Мужество и важную роль корейских военных в обороне региона отмечали президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.