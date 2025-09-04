Варшава планирует в связи с этим развивать необходимую инфраструктуру, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Польша желает и готова принять в стране большее количество американских военных. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы готовы принять большее количество [американских] солдат. Мы заявляем о полной готовности увеличить количество их [США] войск в Польше", - рассказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. В этой связи Варшава планирует развивать необходимую инфраструктуру, строить новые полигоны, добавил министр.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме на встрече с польским лидером Каролем Навроцким, что США готовы увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава. В свою очередь, Навроцкий добавил, что над предложениями по этому вопросу начнут работать министр обороны США Пит Хегсет и глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич.

В Польше размещены около 10 тыс. американских военных.