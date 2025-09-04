Встреча председателя КНР и председателя государственных дел КНДР проходит в Доме народных собраний

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын начали встречу в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча проходит в Доме народных собраний.

Ким Чен Ын 2 сентября прибыл в КНР для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Второй мировой войне.

Председатель государственных дел КНДР в пятый раз посещает КНР. Последний раз он был с визитом в Пекине в 2019 году по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений КНР и КНДР.

Пекин - ключевой экономический партнер Пхеньяна. По данным Госстата КНР, объем торговли между Китаем и КНДР в январе - июле достиг $1,46 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 31,9%.