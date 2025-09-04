У Молдавии есть шанс отказаться от тотального поглощения и уничтожения страны Западом, отметил лидер блока оппозиционных партий республики

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Молдавия может обеспечить достойную жизнь своим гражданам только в союзе с Россией. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий Молдавии Илан Шор, который принял участие в Восточном экономическом форуме.

"На Восточном экономическом форуме вместе с председателем правления банка ПСБ Петром Фрадковым приняли участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Для меня этот диалог - важный знак: у Молдовы есть шанс встать на путь развития и настоящего партнерства, отказаться от тотального поглощения и уничтожения страны Западом. Россия всегда готова с нами общаться, и наши граждане это понимают и ценят. Я убежден: только в союзном государстве с Россией мы сможем обеспечить достойную жизнь для молдаван", - написал Шор в своем Telegram-канале.

Ранее Минюст Молдавии проинформировал о решении через суд распустить входящие в блок "Победа" партии "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Это решение обосновали связями с партией "Шор", которая была объявлена в Молдавии незаконной. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Со своей стороны, Шор заявил, что будет оспаривать во всех судах попытки правительства Молдавии запретить эти партии.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику.