Европейским оружейным заводам нужно увеличить объемы и сроки, сказал Владимир Зеленский

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после встречи "коалиции желающих" в Париже пожаловался на слабое производство оружия в Европе.

"Мы констатируем, что европейские производственные линии работают пока что недостаточно, - сказал он в Париже на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. - Объемы должны быть больше, скорость должна быть больше".

По его словам, европейское производство нужно расширять. В то же время Зеленский заявил, что украинские производственные мощности "не используются из-за дефицита и нехватки денег".

Встреча "коалиции желающих" прошла в Париже 4 сентября. Европейские лидеры и Зеленский также позвонили президенту США Дональду Трампу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов.