Так называемая коалиция желающих рассчитывает в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров участников коалиции в Париже.
Страны - участницы высказали готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты и разместить войска "в случае прекращения огня".
ТАСС собрал основное о встрече.
Заявления Макрона
- Страны - участницы "коалиции желающих" выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину: "Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира".
- "Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию".
- Участники рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины, поскольку "все члены коалиции добровольцев - европейские, а также азиатские, тихоокеанские и канадские - взяли на себя обязательства".
Дальнобойные ракеты для Киева
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер "поблагодарил военных планировщиков и начальников штабов [коалиции] за их продолжающуюся оперативную работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня".
- Кроме того, страны, входящие в так называемую коалицию желающих, высказали готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты.
Польша
- Польша не планирует отправлять своих военных на Украину даже после окончания там боевых действий, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после встречи глав государств и правительств "коалиции желающих" в Париже.
- "Мы отвечаем за логистику".
Разговор с Трампом
- Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что "президент Макрон и европейские лидеры позвонили президенту Трампу во время встречи своей "коалиции желающих". По его словам, Трамп в разговоре "подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть".