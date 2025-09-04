Так называемая коалиция желающих рассчитывает в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров участников коалиции в Париже.

Страны - участницы высказали готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты и разместить войска "в случае прекращения огня".

ТАСС собрал основное о встрече.

Заявления Макрона

Страны - участницы "коалиции желающих" выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину: "Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира".

"Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию".

Участники рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины, поскольку "все члены коалиции добровольцев - европейские, а также азиатские, тихоокеанские и канадские - взяли на себя обязательства".

Дальнобойные ракеты для Киева

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер "поблагодарил военных планировщиков и начальников штабов [коалиции] за их продолжающуюся оперативную работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня".

Кроме того, страны, входящие в так называемую коалицию желающих, высказали готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Польша

Польша не планирует отправлять своих военных на Украину даже после окончания там боевых действий, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после встречи глав государств и правительств "коалиции желающих" в Париже.

"Мы отвечаем за логистику".

Разговор с Трампом