Макрон: США определятся с участием в гарантиях для Украины в ближайшие дни

Президент Франции заявил, что Штаты "очень ясно" излагали свою позицию

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Так называемая коалиция желающих рассчитывает в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности Украины. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров членов коалиции в Париже.

"В ближайшие дни мы завершим работу в отношении поддержки со стороны США, но уже сейчас ясно, что все члены коалиции добровольцев - европейские, азиатские, тихоокеанские и канадские - взяли на себя обязательства", - сказал президент.

Макрон заверил журналистов, что США "очень ясно" излагали свою позицию по поводу участия в коалиции как на встрече европейцев с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, так и 4 сентября в Париже.

"По этой теме сомнений нет", - сказал он, добавив, что осталось завершить работу над планированием американского участия в общей системе гарантий. Отдельно, по его словам, участники встречи договорились с Трампом о введении дополнительных прямых и вторичных санкций, если РФ "откажется вести конкретные переговоры" о мире.

Говоря о гарантиях безопасности в целом, Макрон заявил, что в качестве основной меры участники встречи обозначили продолжение поддержки украинской армии и полный отказ от сокращения ее численности, чтобы она могла "не только отразить любую новую атаку, но и выполнять [задачу] сдерживания России". Второй важный элемент - отправка "сил поддержки", которые должны присутствовать не на линии боевого соприкосновения, а в определенных районах, которые пока еще не согласованы. Президент утверждал, что 26 стран выразили готовность участвовать в этой операции, однако не ответил на вопросы о численности и национальном составе сил, ограничившись лишь формулировкой о готовности "внести вклад" для "присутствия на море, в воздухе и на суше".