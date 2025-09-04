По словам президента Франции, встреча 4 сентября насчитывала 35 участников

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. 26 государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров коалиции, организованных в Париже.

"Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира", - сказал Макрон. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего сегодняшняя встреча насчитывала 35 участников.

Макрон в ответ на уточняющий вопрос отказался назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. В то же время он заверил, что у начальников главных штабов есть конкретные планы и они обсуждают их по закрытой связи. В ответ на просьбу уточнить, есть ли ФРГ, Италия и Польша среди стран, согласившихся отправить своих военных на Украину, Макрон лишь уклончиво ответил, что те "подтвердили свой вклад в подготовку украинских военных или же участие в операциях на суше, на море или в воздухе".

По словам французского президента, формирование военного контингента на территории Украины "не имеет цели вести войну против России", но эти силы должны "гарантировать мир и дать четкий стратегический сигнал". Он также подчеркнул, что эти силы не будут размещаться на линии фронта, речь идет об отдельных районах, которые пока еще определяются.

"По итогам этого саммита мы решили начать политическую и юридическую работу по предоставлению этих гарантий безопасности со странами коалиции и с Украиной", - добавил он.

Кроме того, по словам Макрона, "коалиция желающих" рассчитывает в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.