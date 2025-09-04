По словам польского премьера Дональда Туска, его страна "отвечает за логистику"

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Польша не планирует отправлять своих военных на Украину даже после окончания там боевых действий. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после встречи глав государств и правительств "коалиции желающих" в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой встрече сообщил, что 26 государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.

"Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправлять солдат на Украину, в том числе и после окончания войны. Мы отвечаем за логистику", - сказал Туск на брифинге перед вылетом из Франции, трансляцию вел телеканал TVP Info.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.