Марк Карни также отметил, что Оттава намерена предоставлять военную помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни полагает, что США демонстрируют готовность оказать поддержку "коалиции желающих" в предоставлении Украине гарантий безопасности.

Карни, как уточняется в опубликованном его пресс-службой заявлении, в удаленном режиме принял участие во встрече представителей упомянутой группы стран в Париже.

"Коалиция обсудила варианты предоставления гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Карни, как и другие члены коалиции, приветствовал открытость США в вопросе о поддержке этих усилий для содействия долгосрочному миру и безопасности Украины и Европы", - отмечается в документе.

Как следует из заявления, Карни отметил, что Канада готова "предоставлять военную помощь [Киеву] для содействия прекращению огня и поддержанию долгосрочного мира". Он также высказался за "сохранение международного экономического давления на Россию".

4 сентября в Париже организована встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждаются гарантии безопасности для Украины.