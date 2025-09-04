Владимир Зеленский также не смог ответить, согласился ли американский президент Дональд Трамп участвовать в поддержке Киева системами ПВО

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что США "поддерживают гарантии безопасности для Украины", но не смог сказать, в каком именно формате.

"Мы благодарны, что США поддерживают и есть часть гарантий безопасности для Украины. А в каком формате, более детально пока не готов вам сказать", - сказал он на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам организованных в Париже переговоров "коалиции желающих", а также совместного телефонного разговора участников встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский также не смог сказать, согласился ли Трамп участвовать в поддержке Киева системами ПВО. "Относительно ПВО. Мы рассматриваем один формат, мы сегодня с ним поделились, мы вчера детально говорили об этом с Эмманюэлем [Макроном], говорили впервые о таком формате, сегодня поделились с партнерами, после этого поделились с президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США - потому что технически от них многое в этом новом формате защиты неба зависит - если мы получим от них положительный сигнал, будем рады поделиться информацией", - сказал он.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят размещения на территории Украины полноценного военного контингента стран-партнеров, а не миротворческих миссий, в частности ООН или ОБСЕ. При этом пока нет понимания относительно действий, полномочий и применения этих военных контингентов и стран, которые готовы их направить. СМИ сообщали, что ряд стран готовы участвовать в отправке контингента на Украину лишь при наличии поддержки со стороны Вашингтона. В свою очередь Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, добавив при этом, что "будет какая-то форма безопасности", но подробностей не привел.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться консенсусом, учитывающим базовые интересы России. Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для РФ будет неприемлемым.