ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар приветствовал и поблагодарил на русском языке президента России Владимира Путина за проект газопровода по территории Монголии.

"Благодарю вас за политическое решение, принятое на трехсторонней встрече глав государств в Пекине, по газопроводу из России в Китай по территории Монголии. Великий ученый Ломоносов сказал, что могущество России будет прирастать Сибирью. Сейчас газопровод "Сила Сибири - 2" начнет реализовываться", - сказал монгольский премьер-министр, в свое время окончивший Иркутский институт народного хозяйства, на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я разговаривал с Алексеем Миллером, он сказал, что строительство этого газопровода является грандиозным проектом, который случается даже не раз в столетие. И мы пока даже не представляем, какое влияние окажет этот газопровод", - отметил Гомбожавын Занданшатар.

Также он поздравил российского лидера с 80-летием окончания Второй мировой войны и поблагодарил за визиты в Монголию в 2019 и 2024 годах для участия в юбилейных торжествах по случаю победы советско-монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Транзитный участок по Монголии

"Западный маршрут" под названием "Сила Сибири - 2" предусматривает строительство газопровода в КНР от уже освоенных и перспективных месторождений Западной Сибири через территорию Монголии. Правительство Монголии в 2019 году подписало меморандум о взаимопонимании по реализации проекта.

Транзитный участок через территорию Монголии получил название "Союз Восток".

После этого началась разработка документации. В январе 2022 года стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта, а в феврале - договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022-2024 гг.

В марте 2025 года проект газопровода "Союз Восток" был одобрен Госэкспертизой Монголии. Планируется, что общая протяженность "Силы Сибири - 2" составит порядка 2 600 км. Газопровод протянется от месторождений Ямала через Красноярскую, Иркутскую области и Республику Бурятию к югу от озера Байкал. Границу с Монголией он пересечет близ города Кяхта. Максимальная мощность газопровода должна составить 50 млрд куб. м в год. Общая протяженность маршрута по монгольской территории составит 963 км. Помимо поставок в Китай, "Сила Сибири - 2" также обеспечит газоснабжение юга Красноярского края, Бурятии и Забайкалья.

