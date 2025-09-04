Ли Хунчжун отметил, что 2025 год стал особенно важным для двухсторонних отношений Москвы и Пекина

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Китай уверен в реализации всех договоренностей, заключенных с Россией на высшем уровне. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

"Я уверен, что мы обязательно реализуем все договоренности [между Россией и Китаем], заключенные на высшем уровне", - сказал он. Зампред ПК ВСНП также отметил, что 2025 год стал особенно важным для двухсторонних отношений Москвы и Пекина на фоне взаимных визитов лидеров стран. Он добавил, что Россия и Китай "наметили новый грандиозный план для широкомасштабного развития российско-китайских отношений".

В марте 2025 года Ли Хунчжуна назначили на пост сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова, такое решение сильно повысило статус организации со стороны Китая: оно демонстрирует значимость для Пекина дружественных отношений с Москвой в условиях нынешнего миропорядка.