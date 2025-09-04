Bild: лидеры ЕС не ждут от Трампа новых санкций против РФ

Участники так называемой коалиции желающих провели "горячий телефонный разговор" с президентом США

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Участники так называемой коалиции желающих провели "горячий телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом, после которого среди европейских лидеров царит "недовольство и разочарование". Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По их данным, "европейская сторона после телефонного разговора 4 сентября не ожидает, что Трамп решит ввести санкции против России". Европейцы предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей с целью создания общей рабочей группы по вопросу введения новых санкций против РФ.

"Однако согласился ли на это Трамп, неясно", - пишет издание. По его информации, глава Белого дома обвинил ЕС в продолжении импорта российской нефти.

Как отметили источники Bild, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече "коалиции желающих" также обвинил европейцев в том, что они якобы покупают нефть у РФ через Индию.

4 сентября в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсудить гарантии безопасности Украины. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент на Украину после установления перемирия или мира.