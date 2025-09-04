Politico: в Белом доме допустили возможность встречи Трампа и Моди на ГА ООН

По данным газеты, личная встреча премьера Индии и президента США позволила бы "смягчить напряженность между двумя странами и сцементировать торговую сделку"

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американская администрация не исключает возможности встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила со ссылкой на представителя Белого дома газета Politico.

По свидетельству этого источника, в Вашингтоне допускают проведение американо-индийских переговоров на высшем уровне позднее в сентябре, если Моди прибудет на ГА ООН.

Этот же представитель Белого дома утверждал, что, по сути, "ничего в действительности не изменилось" в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели, невзирая на нынешние резкие противоречия между двумя сторонами, вызванные торговыми спорами, а также недовольством американской стороны в связи с продолжением приобретения Индией российской нефти в больших объемах.

Между тем бывший старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по делам Южной и Центральной Азии Лиза Кертис признала в беседе с корреспондентом Politico, что американо-индийские отношения "в настоящий момент действительно находятся на шаткой основе". Она сравнила ситуацию в двусторонних отношениях с накаленной до последней степени международной обстановкой, вынуждающей приводить Вооруженные силы США в высшую степень боевой готовности.

Сторонники улучшения американо-индийских связей исходят из того, что личная встреча Моди и Трампа позволила бы "смягчить напряженность между двумя странами и сцементировать торговую сделку", о возможности заключения которой ранее сигнализировал руководитель администрации США, говорится в статье.

Индийская печать излагала в августе противоречивые сведения о возможности визита Моди в Нью-Йорк на ГА ООН. Газета The Indian Express проинформировала 12 августа о том, что премьер планирует нанести этот визит и встретиться с Трампом. Однако, как сообщило 13 августа издание Hindustan Times, Индия пока далека от окончательного решения об уровне своего участия в работе ГА ООН. Нет решения, поедет ли Моди на этот форум в Нью-Йорк, отмечалось в публикации. В ней также подчеркивалось, что такой визит представляется "крайне маловероятным". На прошлой неделе Белый дом подтвердил, что Трамп поедет на ГА ООН в Нью-Йорк.