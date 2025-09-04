Снимок президент США никак не подписал

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social две фотографии со встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

На первом снимке главы государств запечатлены смотрящими в небо: по всей видимости, он был сделан, когда лидеры двух стран шли по красной ковровой дорожке во время церемонии встречи, и над ними пролетели самолеты ВВС США. На второй фотографии изображен парадный строй этих самолетов: летящие клином четыре истребителя F-35 во главе с бомбардировщиком B-2.

Президент США не стал снабжать эти фото какими-либо комментариями или пояснениями.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.