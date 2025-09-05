МИД Белоруссии заявил протест Польше после задержания шпиона

Минск требует от Варшавы воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в республике Кшиштофа Ожанну и заявил ему решительный протест в связи с совершением польским гражданином Гжегожем Гавелом акта шпионажа на территории страны. Об этом ТАСС сообщили в белорусском дипведомстве.

"5 сентября в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна. Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа", - говорится в сообщении.

Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям, добавили в МИД. "Белорусская сторона потребовала от польской стороны воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал "Беларусь-1" сообщил, что сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности в городе Лепель Витебской области задержали граждан Польши и Белоруссии. У поляка по имени Гжегош Гавел была обнаружена распечатка на восьми страницах формата А4 - ксерокопия документа по учениям "Запад-2025" с грифом секретности. Как отметил телеканал, полученные данные мужчина передавал польским силовикам. В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье 358 ("Шпионаж") Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом или без штрафа.