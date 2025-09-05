Со стороны Индии в нем примет участие министр иностранных дел, сообщил представитель ведомства Рандхир Джайсвал

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС в виртуальном формате состоится 8 сентября по инициативе Бразилии.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Председательствующая в БРИКС Бразилия объявила о проведении виртуальной встречи. Эта виртуальная встреча состоится 8-го числа. С нашей стороны в ней примет участие министр иностранных дел", - сказал он.

По данным бразильских СМИ, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен на внеочередном саммите БРИКС обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и общий ответ на тарифные меры и санкции США.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме сказал, что в ближайшие дни российский лидер примет участие в саммите БРИКС, который состоится по видеосвязи.