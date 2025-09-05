По данным радиостанции, президент Франции в преддверии вероятного роспуска правительства не хотел создавать впечатление, будто эти назначения делаются в панике и в последний момент

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заблокировал назначение полусотни чиновников на высокие посты в преддверии парламентского голосования о доверии правительству. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что все эти назначения - от постов в ключевых министерствах, до должностей префектов департаментов - уже были согласованы Елисейским дворцом, но на последнем этапе, когда их должен был одобрить президент, были сняты с повестки последнего заседания совета министров, которое каждую неделю проводит глава государства. Как пояснил один из советников Макрона, глава государства в преддверии весьма вероятного роспуска правительства не хотел создавать впечатление, будто эти назначения делаются в панике и в последний момент. Радиостанция указывает на то, что Елисейский дворец преуменьшает значение ситуации, называя ее всего лишь техническими корректировками, обычными при подготовке заседаний кабинета министров.

25 августа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на 12 млн евро". Ранее премьер заявил, что власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году в попытке сдержать рост госдолга.

Французские СМИ отмечают, что пока ситуация складывается не в пользу премьера и его кабмин может не пережить это голосование, особенно с учетом того, что даже входящие в правительство социалисты не готовы выразить поддержку действующему правительству из-за предложенных Байру мер экономии. И если при инициировании депутатами голосования о недоверии правительству требуется, чтобы против правительства выступило абсолютное большинство от общего числа депутатов (289 человек), то при инициировании такого голосования о доверии со стороны премьера требуется простое большинство от общего числа присутствующих на заседании парламентариев, указывает журнал Marianne. И если в первом случае просто воздержавшиеся от голосования депутаты фактически помогают кабмину удержаться у власти, то во втором случае все голоса учитываются и подсчитывается именно соотношение проголосовавших за правительство и против него.