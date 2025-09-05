Делегации Армении и Азербайджана нанесли взаимные визиты друг другу

Встречи прошли под руководством вице-премьеров республик Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева

ЕРЕВАН, 5 сентября. /ТАСС/. Делегации Армении и Азербайджана под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева нанесли взаимные визиты на территории двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Под руководством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялись взаимные визиты делегаций двух стран на территории Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве добавили, в соответствии с достигнутыми 8 августа 2025 года в Вашингтоне договоренностями стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимой инфраструктуры и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций.

"Руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - добавили в МИД Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.