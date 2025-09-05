Республика останется верной договору с Россией, сказано в обращении руководителя страны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. КНДР будет полностью поддерживать борьбу России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности. Об этом говорится в обращении председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщили в Минобороны России, министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие состоялось на территории посольства республики в Москве.

Слова Ким Чен Ына передал чрезвычайный полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхол, уточнили в российском военном ведомстве. "Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией", - говорится в обращении.