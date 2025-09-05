ЕС разработает гарантии безопасности для Киева, считает американский президент

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа хочет урегулирования кризиса на Украине и сыграет главную роль в разработке гарантий безопасности для Киева.

"Мы разберемся с этим. Мы им поможем", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он гарантии безопасности для Украины с "коалицией желающих".

"Европа будет первой, и они хотят быть первыми. Европа хочет, чтобы это закончилось. И это закончится. Это все завершится. Внезапно все сложится", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.