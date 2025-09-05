Новая встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - может быть быстро организована, рабочие контакты сторон постоянно ведутся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

Трамп в хорошем смысле циничен и смотрит на ситуацию с точки зрения бизнеса, отметил Песков.

ТАСС собрал основные тезисы представителя Кремля.

Бизнес-подход Трампа

Трамп в хорошем смысле циничен и смотрит на ситуацию с точки зрения бизнеса, поэтому с ним проще договариваться по Украине: "Трамп гораздо более конструктивный. Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими. Мы тоже хотим достичь наших целей предпочтительно мирными средствами".

Усилия Трампа получают очень высокую оценку Путина: "Он неоднократно об этом говорил - что высоко ценит усилия Трампа и признателен ему за все, что тот делает в плане поиска путей урегулирования".

Второй раунд переговоров РФ и США

Второй раунд переговоров Путина и Трампа "конечно, возможен" в ближайшее время.

Новая встреча лидеров двух стран может быть быстро организована: "У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно".

Гарантии для России в украинском конфликте

Пока достижение мира на Украине невозможно, Россия будет продолжать СВО, "но наше предпочтение - это политико-дипломатические методы урегулирования".

Гарантии для России по вопросу украинского урегулирования должны быть оформлены документально, так как на слово верить никому нельзя: "У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности".

"Сначала нужно договориться по принципам, а потом уже эти принципы класть на бумагу".

Вмешательство ЕС