Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент США более конструктивный, чем власти европейских государств

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в хорошем смысле циничен и смотрит на ситуацию с точки зрения бизнеса. Поэтому с ним проще договариваться по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

"Действительно, позиция Трампа отличается от позиции, которую заняли сейчас европейские государства, - заметил он. - Трамп гораздо более конструктивный. Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И, исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны. И в этом плане его интересы совпадают с нашими. Мы тоже хотим достичь наших целей предпочтительно мирными средствами".

Пока это невозможно, Россия будет продолжать СВО, добавил Песков. "Но наше предпочтение - это политико-дипломатические методы урегулирования, - подчеркнул он. - И если Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать".

Представитель Кремля напомнил, что усилия Трампа получают очень высокую оценку президента РФ Владимира Путина. "Он неоднократно об этом говорил - что высоко ценит усилия Трампа и признателен ему за все, что тот делает в плане поиска путей урегулирования", - подытожил Песков.