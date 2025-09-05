По словам американского президента, "это более подходящее название, особенно с учетом того, в каком состоянии пребывает мир"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство (Department of War).

"Я думаю, это куда более подходящее название, особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме перед подписанием указа. Глава американской администрации отметил, что возможность переименования Пентагона обсуждалась "несколько месяцев".

В свою очередь шеф Пентагона Пит Хегсет, которого Трамп назвал "военным министром", выразил мнение о том, что после переименования ведомства в Министерство обороны в середине 20-го века США "не победили ни в одной крупной войне". По словам Хегсета, возвращение прежнего названия позволит возглавляемому им ведомству "сражаться решительно" и не допустить "бесконечных конфликтов". "Оно будет сражаться ради победы, а не ради того, чтобы не проиграть", - заявил он.

Военное министерство США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.