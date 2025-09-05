В Москве подпишут документы в сфере экономики, заявил его заместитель

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев посетит Москву в ноябре для участия в Совете глав правительств государств - членов организации. Планируется подписать документы в сфере экономики, заявил ТАСС заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан.

"Естественно, мы сейчас смотрим с большой надеждой на Москву, на встречу глав правительств. И там, конечно, нашу делегацию будет возглавлять генеральный секретарь. И мы надеемся, что там будут подписаны и приняты очень важные документы, особенно по направлению экономики", - сказал замгенсека организации на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Хан отметил, что "ШОС - это организация в динамике, и расширяется быстро". "Самое большое устойчивое развитие в мире наблюдается в ШОС", - добавил он.

Заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС пройдет под председательством России 17-18 ноября. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона уже ведет активную подготовку к нему.