Ежегодный объем прокачки газа в Германию по "Северному потоку - 2" мог бы составить около 33 млрд куб. м, отметил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Промышленность ФРГ находится в кризисе и остро нуждается в российском газе, поэтому в стране есть большой интерес к восстановлению "Северных потоков". Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"Спрос на восстановление очень большой. Сейчас в Германии серьезный экономический кризис, потому что уже три года мы не получаем прямые поставки газа из России. Газ поступает окольными путями - через "Турецкий поток" и так далее, но прямых поставок нет. Из-за этого он для нас слишком дорогой. Мы вынуждены завозить газ из Норвегии и США танкерами СПГ в Гамбург, и это обходится слишком дорого", - сказал он.

По словам немецкого аналитика, ежегодный объем прокачки газа в Германию по "Северному потоку - 2" мог бы составить около 33 млрд куб. м. "Даже если сейчас мы сможем получать хотя бы половину - 16 млрд куб. м ежегодно, это уже было бы хорошо. Это примерно 30% от потребности ФРГ в электроэнергии. Промышленность крайне нуждается в газе. Сейчас цены слишком высокие, у нас инфляция, серьезные экономические проблемы, и энергетический кризис до сих пор не решен", - констатировал Нимайер.

Он обратил, что одна из двух ниток "Северного потока-2" полностью исправна. "Вторую можно отремонтировать, это не проблема", - уверен эксперт.

Новые подробности о подрыве

Ранее внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что власти ФРГ должны приостановить всю поддержку Киева до полного прояснения обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Ранее телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и S ddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрыва трубопроводов, "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. В Италии по подозрению в причастности к подрывам "Северных потоков" был задержан гражданин Украины Сергей К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

Также газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

О теракте на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.