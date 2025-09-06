По словам Василия Прозорова, после провала военной кампании 2014-2015 годов против Донецкой и Луганской народных республик Украина стояла на пороге краха

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в апреле 2015 года подписал секретный документ об организации терактов на территории Донбасса и России. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, после провала военной кампании 2014-2015 годов против Донецкой и Луганской народных республик Украина стояла на пороге краха, и, поняв, что военным путем их сломить не удастся, Киев перешел к тактике терактов и диверсий. Прозоров утверждает, что стартом для этого стало решение Объединенного комитета по разведывательной деятельности при президенте Петре Порошенко от 21 апреля 2015 года.

"Этот документ под грифом "совершенно секретно" есть в моем распоряжении. <…> В нем четко прописано: "Развернуть против республик Донбасса и Российской Федерации диверсионно-террористическую деятельность", - сказал он. По его словам, эти действия должны были маскироваться под криминальные разборки или действия "партизан".

Для реализации этой тактики в СБУ было создано 5-е управление департамента контрразведки, официальное название которого - Управление активных контрразведывательных мероприятий. Аналогичные подразделения, по данным Прозорова, создавались в Государственной пограничной службе и Национальной гвардии МВД Украины, а в украинских вооруженных силах появились Силы специальных операций.

В 5-е управление, по словам Прозорова, отбирали офицеров с оперативным опытом и "откровенно русофобскими взглядами". "Это были люди, которые реально ненавидели Российскую Федерацию, но обладали достаточно серьезным опытом оперативной работы", - отметил он.

"Готовили их специалисты из США и Великобритании", - заявил Прозоров. Он уточнил, что учебный центр был развернут в поселке Конча-Заспа под Киевом на базе спецподразделения СБУ "Альфа". Особо отличившихся офицеров, по его словам, направляли на курсы подготовки в США: в центр спецметодов ведения войны в Форт-Брэгг в штате Северная Каролина и в учебный центр ЦРУ "Ферма" в Вирджинии.

Прозоров также утверждает, что американская сторона полностью финансировала это подразделение и снабжала его специфическими препаратами. "Курсантов <…> учили убивать на свиньях, и чтобы свинья быстро не умирала, кололи специальные препараты, которые снимали болевые ощущения, позволяли ей дольше выжить, чтобы на одной свинье могли потренироваться несколько офицеров", - рассказал он.