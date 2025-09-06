Экс-сотрудник СБУ Прозоров: дети на Украине стали товаром

Кто стоит за взрывами на "Северных потоках", какие структуры Украины причастны к терактам в Донбассе и для чего иностранные наемники вступают в ВС Украины — об этом и не только в интервью ТАСС рассказал бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований Ukr Leaks Василий Прозоров

— Василий Николаевич, немецкие следователи установили имена диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Вы проводили свое расследование на эту тему. На кого удалось выйти?

— Немецкие следователи вышли на этих людей, но точку в расследовании всегда ставит суд. Пока сотрудники следственных органов назвали несколько людей, граждан Украины, которые, по их мнению, причастны к проведению этого теракта. Среди них есть люди, которые, например, мне лично знакомы. Это Роман Червинский, которого немецкая сторона считает организатором и, можно сказать, идейным вдохновителем этого теракта.

Роман Червинский — бывший сотрудник Службы безопасности Украины, который в 2015 году перешел на работу в 5-е управление департамента контрразведки СБУ — нашумевшее подразделение, которое было создано специально в рамках так называемой антитеррористической операции (АТО) Украины в Донбассе.

После провала летне-зимней кампании 2014/15 года в военном плане Украина стояла на пороге краха. Спасла ее только добрая воля Российской Федерации, заключившей минские соглашения. Но украинская сторона минские договоренности выполнять не собиралась с самого начала.

— По какому пути пошла дальше Украина?

— Поняв, что военным путем республики Донбасса им сломить не удастся, они перешли к тактике терактов, диверсий и информационно-психологических операций. Нормативным решением для начала таких акций стало решение Объединенного комитета по разведывательной деятельности при президенте Петре Порошенко от 21 апреля 2015 года. Этот документ под грифом "Совершенно секретно" есть в моем распоряжении. Я добыл его, когда работал на Украине. В нем четко прописано: "...развернуть против республик Донбасса, Крыма и Российской Федерации диверсионно-террористическую деятельность и информационно-психологическую деятельность, направленную на подрыв властных структур, инфраструктур и вообще нормальной жизни этих государственных образований". Маскироваться это все должно было под криминальные разборки, под действия партизан, под действия российских спецслужб.

© ТАСС

С этого момента на Украине разворачивается диверсионная террористическая деятельность против ДНР, ЛНР, Крыма и в целом Российской Федерации. Под это дело расширяется штат украинских подразделений специального назначения. В СБУ создается 5-е управление в департаменте контрразведки. Официально его название было "управление активных контрразведывательных мероприятий". В Вооруженных силах Украины создается отдельный род войск "Силы специальных операций" в 2015 году. И точно такие же подразделения создаются в пограничной службе, в национальной гвардии.

— Кого отбирали в 5-е управление департамента контрразведки СБУ?

— В 5-е управление департамента контрразведки стали отбирать офицеров с серьезным оперативным опытом, откровенно русофобскими взглядами. Просто я был знаком со многими офицерами из этого управления, когда еще работал там. Это были люди, которые реально ненавидели Российскую Федерацию, но обладали достаточно серьезным опытом оперативной работы. Готовили их специалисты из США и Великобритании. Разворачивали учебный центр на базе украинской "Альфы" (спецподразделение СБУ — прим. ТАСС). Это поселок Конча-Заспа в Киеве (известен как место проживания политический элиты — прим. ТАСС). На территории этого учебного центра было выделено несколько зданий и помещений для подготовки новых оперативников СБУ. Часть инструкторов американских и британских работали там. Особо отличившихся и одаренных офицеров направляли на курсы подготовки. Конкретно я знаю, ездили в Форт-Брэгг. Это центр специальных методов ведения войны Вооруженных сил США в Северной Каролине. И учебный центр ЦРУ в штате Вирджиния, так называемая "Ферма", где готовили оперативников американской разведки. Кроме того, американская сторона взяла полностью на себя финансирование этого подразделения. Снабжали даже такими специфическими вещами, как специальные препараты.

Курсантов — условно говоря, это все офицеры были — учили убивать на свиньях, и чтобы свинья быстро не умирала, кололи специальные препараты, которые снимали болевые ощущения, позволяли ей дольше выжить, чтобы на одной свинье могли потренироваться несколько офицеров.

Червинский был одним из тех, кто первым пришел на работу в 5-е управление департамента контрразведки СБУ. До этого он был просто офицером регионального управления СБУ, кажется, Полтавской области. Выезжал в зону АТО несколько раз в составе оперативных групп СБУ. Ну а в 5-м управлении он развернулся уже как специалист по диверсиям и террорам. Он стоит вместе с печально известным Александром Покладом, который стал потом руководителем 5-го управления ДКР, потом стал руководителем ДКР, сейчас является заместителем председателя СБУ. Думаю, 80% диверсий, убийств, которые совершены были на территории ДНР и ЛНР до СВО, в том числе, например, убийство Александра Захарченко, Моторолы, Гиви, — это все работа 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

© ТАСС

Червинский работал не только в СБУ. Когда ряд руководителей СБУ перешли на работу в ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны), они, естественно, потянули за собой свою проверенную команду, и Роман Червинский был одним из тех, кого перевели в военную разведку Украины. И он потом служил офицером ГУР. И там тоже отвечал за специальные операции против ДНР, ЛНР и в целом РФ. Поэтому, надо сказать, опыт у него накоплен большой.

Если говорить о конкретных операциях, в которых он принимал участие, то можно вспомнить 2020 год, операция украинских спецслужб "Вагнергейт" так называемый, когда в Белоруссии были задержаны бойцы частной военной компании, которых украинская сторона пыталась выманить к себе. Опыт проведения операций даже на международном уровне у него имеется.

— Что можно сказать о втором фигуранте?

— Второй человек, которого назвали немецкие следователи, — это Сергей Кузнецов. Лично я с ним не знаком, но, когда я сам разбирался в диверсии на "Северных потоках", мне удалось установить, кто это такой. Сергей Кузнецов — бывший офицер Вооруженных сил Украины, который служил в Одессе в бригаде связи. Потом он перешел на работу в военную контрразведку. Это, в принципе, достаточно обычная практика, когда армейские офицеры переходят на работу в "особые отделы", как они раньше назывались. Он перешел на работу в военную контрразведку СБУ и потом также работал в 5-м управлении департамента контрразведки. То есть тоже человек достаточно подготовленный как в оперативном плане, так и в плане проведения диверсий, террористических актов. Поэтому, я думаю, доля истины в утверждениях немецких следователей, конечно, присутствует.

— Что вы можете сказать об атаках ВСУ по трубопроводу "Дружба"?

— Что касается ударов по трубопроводу "Дружба", здесь стоит отметить, что вообще удары по территории и в глубь Российской Федерации осуществляют две структуры. Это или ГУР Министерства обороны Украины, или Служба безопасности Украины. Причем СБУ как раз отвечает во многом за дальнобойные удары по территории России. Так что с полной уверенностью могу утверждать, что за ударами по трубопроводу "Дружба" стоит также Служба безопасности Украины.

— В отношении вас был совершен теракт. Вы полностью восстановились? Поступают ли вам повторные угрозы?

— Дело уже находится в суде по факту покушения на меня, когда подорвали мою машину и меня вместе с ней. Сразу хочу сказать, что чувствую я себя хорошо, ранения были средней степени тяжести, поэтому все давно зажило и я полностью работоспособен. Машина, конечно, восстановлению не подлежит.

Тут надо сказать, что исполнители теракта промахнулись слегка. Это реальный эксцесс исполнителя. Не совсем он правильно выполнил инструкции, которые дали его кураторы из СБУ. Суд сейчас начался, один из причастных к покушению на меня уже осужден. Это человек, который осуществлял слежку за мной, подтверждал мое место жительства. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Но дело в том, что этот злоумышленник признал свою вину, пошел на сделку со следствием. Тем не менее — 16 лет. Это молодой человек, причем уроженец Луганской области, то есть он гражданин Российской Федерации, бывший гражданин ЛНР. Сломал себе всю жизнь, пойдя на поводу у украинских спецслужб. Всего по делу [фигурируют] пять человек, три арестованы, двоим предъявляют обвинения заочно. Но я думаю, что все получат по заслугам.

— Журавлев планирует обжаловать приговор. Как вы считаете, удастся ему?

— Я думаю, нет. Сейчас уголовные приговоры по делам, связанным с терроризмом и диверсиями, суровые, и я считаю это абсолютно правильным. Потому что в условиях фактической войны, специальной военной операции, мягкотелость по отношению к тем, кто осуществляет диверсии и теракты, недопустима. Потому что это прямой удар по гражданам страны.

© ТАСС

— Еще двум подозреваемым — гражданам Украины Ярославу Хрестине и Максиму Чупруну заочно предъявлено обвинение, они в международном розыске. Как вы думаете, в каких странах они могут скрываться?

— Хрестина в Польше проживает. Чупрун, я думаю, тоже в Польше. Но это страна Евросоюза. К сожалению, надеяться на то, что их выдадут нам, на нынешнем этапе невозможно. Но будем надеяться.

© ТАСС

— Какие у вас в ближайшее время готовятся расследования, когда они будут выходить?

— Есть ряд расследований, которые можно назвать длящимися. Например, расследование о преступлениях против украинских детей. Несмотря на то, что я даже выпустил документальную книгу о преступлениях против детей, тему мы не оставили. В западных странах, в Европе этому расследованию уделили большое внимание. Нам удалось пробиться через этот, можно сказать, железный занавес и донести до западной аудитории страшную реальную ситуацию с украинскими детьми, которых продают на Запад — как машины, нефть, зерно.

Дети стали на Украине товаром. При этом, чтобы сбить этот страшный накал, Запад обвиняет Российскую Федерацию в торговле детьми. Это реально просто дымовая завеса, чтобы отвлечь внимание общественности от того, что на самом деле происходит с украинскими детьми. Их продают и педофилам, причем высокопоставленным педофилам из высших слоев британского истеблишмента. Продают и для съемок в порно, и для торговли органами в какие-то криминальные круги. Я не говорю, что все дети, которые из Украины вывезены, попали реально на "черную" сторону. Есть те, которых действительно усыновили. Но, по моим данным, около 10 тыс. детей вывезены из Украины, и украинская сторона не владеет информацией об их дальнейшей судьбе.

© ТАСС

А наши омбудсмены по защите прав детей работают просто "на отлично". Они могут отчитаться за каждого ребенка, который оказался на территории ДНР, ЛНР, сейчас Российской Федерации. Мы в ходе расследования работали вместе с этими структурами по защите прав детей, прав человека. И благодаря британским журналистам нам удалось поднять волну в Великобритании. Дошли даже до руководства Лейбористкой партии Великобритании, до руководства Министерства внутренних дел, даже до британской контрразведки, чтобы заинтересовать их в расследовании фактов, которые мы изложили в своем расследовании.

— Еще над чем работаете?

— Второе важное направление, которое мы тоже уже долго "ковыряем", — это иностранные наемники, воюющие на стороне Украины. Это тоже очень важная тема. И тут мы отмечаем серьезные изменения в национальной структуре наемников, которые пребывают на Украине. Если в 2022 году это были люди, которые исповедовали откровенно русофобские, нацистские взгляды, из Европы, из США, из Канады, то в последнее время количество иностранных наемников из этих стран очень сильно упало. Очень много их погибло на полях сражений. Те, кто выжил, но был поумнее, сбежали с Украины и теперь вернулись в свои страны и там монетизируют свой опыт, медийную известность, просто выступая в новостях, печатая книги.

Но мы отмечаем, что резко выросло количество наемников из Латинской Америки. Тут мы находим этому два объяснения. Первое, что иностранный наемник на Украине может зарабатывать до $3 тыс. в месяц. Для стран Латинской Америки — это неплохие деньги. А второе объяснение — то, что выходцы, скажем, из Перу, Колумбии, Эквадора, Мексики едут на Украину для получения боевого опыта, в первую очередь по управлению дронами и беспилотными авиационными, морскими средствами поражения. И потом, получив боевой опыт, отслужив шесть месяцев контракта в ВСУ, эти иностранные наемники уезжают в Латинскую Америку, поступают на службы в наркокартели. И их туда берут с удовольствием. Там этот иностранный наемник может получать в 4–5 раз больше, чем он получал на Украине, передавая опыт современных боевых действий наркокартелям. Я не удивлюсь, если спустя год-два наркокартели в Латинской Америке, в Центральной Америке и даже на территории США станут силой, сопоставимой с официальными правительственными войсками.