Экс-сотрудник СБУ отметил, что они могут находиться в Польше

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Фигуранты дела о покушении на жизнь бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова скрываются в Польше. Об этом в интервью ТАСС заявил сам Прозоров.

"[Ярослава] Хрестина в Польше проживает, [Максим] Чупрун, я думаю, тоже в Польше (оба подозреваются в покушении на Прозорова - прим. ТАСС). Но это страна Евросоюза. К сожалению, надеяться на то, что их выдадут нам, на нынешнем этапе невозможно. Но будем надеяться", - отметил он.

По словам Прозорова, операция по его ликвидации была провалена из-за нарушения исполнителями инструкций СБУ. "Тут надо сказать, что исполнители теракта промахнулись слегка. Это реальный эксцесс исполнителя. Не совсем он правильно выполнил инструкции, которые дали его кураторы из СБУ", - поделился бывший сотрудник СБУ.

Он отметил, что осужденный по его делу - молодой человек, уроженец ЛНР, гражданин РФ. Всего по делу о покушении проходят пять человек, трое из которых арестованы, а двоим обвинения предъявлены заочно. Прозоров также сообщил, что чувствует себя хорошо и полностью восстановился после получения ранений средней степени тяжести.