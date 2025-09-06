После подписания 8 августа в Вашингтоне мирной декларации соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьера Армении и получили положительный ответ

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна воспользовался азербайджанским воздушным пространством при осуществлении им зарубежного визита. Об этом в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Из-за конфликта вокруг Карабаха армянские борты в последние три десятилетия не пользовались азербайджанским воздушным пространством. "Самолет премьер-министра РА [Республики Армения] вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана 30 августа 2025 года и вернулся в Армению в ночь на 6 сентября", - сообщила Багдасарян.

По ее словам, после подписания 8 августа в Вашингтоне мирной декларации соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьера Армении и получили положительный ответ. "Мы рассматриваем этот факт как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению повестки мира и созданию атмосферы взаимного доверия", - добавила Багдасарян.

Она также напомнила, что азербайджанские самолеты уже длительное время обеспечивают связь через воздушное пространство Армении между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.