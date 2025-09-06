По словам экс-сотрудника СБУ, если в 2022 году на стороне Украины воевали в основном наемники из Европы, США и Канады, то сейчас их количество сильно сократилось

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество наемников из Латинской Америки, воюющих на стороне Украины, которые едут туда для получения боевого опыта и в дальнейшем поступают на работу в наркокартели, резко возросло в последнее время. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

По его словам, если в 2022 году на стороне Украины воевали в основном наемники из Европы, США и Канады, то сейчас их количество сильно сократилось. "Но мы отмечаем, что резко выросло количество наемников из Латинской Америки", - сказал Прозоров.

Он находит этому два объяснения. Первое - финансовое, так как наемник на Украине может зарабатывать до $3 000 в месяц, что является хорошими деньгами для стран Латинской Америки.

"А второе объяснение - то, что выходцы, скажем из Перу, Колумбии, Эквадора, Мексики, едут на Украину для получения боевого опыта, в первую очередь по управлению дронами и беспилотными авиационными, морскими средствами поражения", - заявил Прозоров.

По его утверждению, после получения опыта и отслужив 6-месячный контракт, эти наемники уезжают и поступают на работу в наркокартели. "Там этот иностранный наемник может получать в 4-5 раз больше, чем он получал на Украине, передавая опыт современных боевых действий наркокартелям", - добавил он.