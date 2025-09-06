Согласно полученной ТАСС информации, подготовка внеочередного саммита ведется уже более месяца

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Рамапоса будет участвовать 8 сентября в работе саммита БРИКС, который пройдет в формате видеоконференции", - сказал Магвенья. Инициатором встречи стала Бразилия.

Согласно полученной ТАСС информации, подготовка внеочередного саммита ведется уже более месяца. В рамках подготовки состоялись телефонные разговоры лидеров ряда стран БРИКС. Во время этих переговоров обсуждались ситуация в мировой экономике и возможные последствия для нее тарифной политики США.

Предыдущий саммит БРИКС состоялся 6 - 7 июля в Рио-де-Жанейро. Он прошел под председательством Бразилии.