По словам президента Франции, Нью-Дели и Париж "разделяют стремление к справедливому и прочному миру на Украине"

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого изложил ему итоги прошедшего в Париже саммита "коалиции желающих".

"Я представил ему результаты работы, которую мы провели с Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже", - написал Макрон в X.

По его словам, Индия и Франция "разделяют стремление к справедливому и прочному миру на Украине". "Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы будем продолжать совместно прокладывать путь к миру", - добавил Макрон.

4 сентября в Париже прошла встреча членов "коалиции желающих", на которой среди прочего планировалось обсуждать гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, Германия в рамках так называемых гарантий безопасности Украины готова расширить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ. Берлин, как указал он, примет решение об участии в возможной военной миссии в надлежащее время, после прояснения рамочных условий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.