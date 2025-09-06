Газета отмечает, что, несмотря на санкционное давление, российская экономика демонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Отсутствие скоординированной стратегии США и европейских стран по Украине играет на руку России и помогает сохранять преимущество в конфликте, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы материала отмечают, что, несмотря на санкционное давление, российская экономика демонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах. Страна сталкивается с определенными экономическими проблемами, но речи о серьезном кризисе не идет, отмечается в статье. Москва продолжает поставлять нефть Китаю и Индии, и американские вторичные пошлины не смогли заставить Нью-Дели отказаться от российских энергоносителей. Что касается Китая, Вашингтон и Европа пока не демонстрируют готовности вводить жесткие меры в отношении Пекина за экономическую поддержку России, пишут журналисты газеты, подчеркивая, что КНР способна "дать отпор в любой торговой войне".

В материале The Wall Street Journal также указывается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой личного состава, Киев пытается компенсировать дефицит людей беспилотными технологиями, однако перейти исключительно на использование БПЛА в боевых действиях невозможно. Кроме того, методы украинского военного руководства подрывают доверие рядового состава и негативно сказываются на готовности людей к мобилизации, отмечают авторы статьи.