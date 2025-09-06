Число погибших достигло 2 204 человек

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Афганистана завершили поисково-спасательную операцию после мощного землетрясения, произошедшего 31 августа. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза.

"Поиски выживших после землетрясения завершены. Число погибших достигло 2 204 человек, почти 4 тыс. получили травмы", - сказал он. Глава региона, где залегал эпицентр землетрясения, отметил, что власти сталкиваются с серьезной нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.

Ил-76 МЧС России 5 сентября прибыл в Афганистан с 20 тоннами гуманитарной помощи на борту. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время планируется отправка второй партии.