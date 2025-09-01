Что известно о землетрясении в Афганистане

В районе гор Гиндукуш в Афганистане произошло землетрясение. По последним данным, число погибших достигло 812, пострадали 2 817 человек.
ТАСС собрал основное о ЧП.
О случившемся
- Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 27 км к юго-западу от города Асадабад. Очаг залегал на глубине 35 км.
- Землетрясение произошло в отдаленной горной местности.
- Погибли 812 человек, еще 2 817 пострадали.
- Многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.
Последствия
- Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Спасательные операции проводятся в сложных условиях труднодоступной горной местности.
- Минздрав начал спасательную операцию и мобилизовал для этого около сотни людей.
- Афтершоки будут продолжаться еще в течение длительного времени и могут вызвать масштабные оползни и селевые потоки, сообщил один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.
Реакция на ЧП
- В поисково-спасательных операциях задействовали подразделения вооруженных сил.
- Власти Афганистана сформировали специальный комитет, который займется выработкой мер по оказанию помощи.
- Премьер Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования и заявил о готовности оказать помощь в борьбе с последствиями землетрясения.