Что известно о землетрясении в Афганистане

В районе гор Гиндукуш в Афганистане произошло землетрясение. По последним данным, число погибших достигло 812, пострадали 2 817 человек.

ТАСС собрал основное о ЧП.

О случившемся

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 27 км к юго-западу от города Асадабад. Очаг залегал на глубине 35 км.

Землетрясение произошло в отдаленной горной местности.

Погибли 812 человек, еще 2 817 пострадали.

Многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.

Последствия

Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Спасательные операции проводятся в сложных условиях труднодоступной горной местности.

Минздрав начал спасательную операцию и мобилизовал для этого около сотни людей.

Афтершоки будут продолжаться еще в течение длительного времени и могут вызвать масштабные оползни и селевые потоки, сообщил один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

Реакция на ЧП