Еще минимум 3 394 афганца пострадали, отметил заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат

ДУБАЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате произошедшего 31 августа на востоке Афганистана землетрясения возросло до 1 457, по меньшей мере 3 394 афганца пострадали. Об этом в X сообщил заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат.

По его словам, вследствие стихийного бедствия разрушены 6 782 дома. Как подчеркнул Фитрат, поисково-спасательные операции продолжаются, извлеченных из-под завалов людей воздушным транспортом доставляют в ближайшие больницы. "Все государственные ведомства в сотрудничестве с местным населением прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим", - добавил он.

Ранее афганские власти приводили данные о 1 411 жертвах и 3 124 пострадавших.